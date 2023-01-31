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Франція пообіцяла Україні ще 12 гаубиць Caesar

Фото: Себастьян Лекорню, министр обороны Франции (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українським військовим буде передано на озброєння гаубиці Caesar. Їх надасть Франція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

Всього буде передано 12 гаубиць Caesar. Окрім цього французький уряд направить до Польщі 150 своїх військових, котрі проведуть навчання для українських солдатів.

"Франція передасть Україні 12 додаткових гаубиць Caesar і відправить 150 солдатів до Польщі, щоб навчати 600 українців на місяць, а до літа - загалом 2000 українських солдатів", - заявив Лекорню.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Крім того, про можливість передачі авіації Україні заговорили у США та Нідерландах.

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