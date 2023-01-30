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Франція розгляне питання підготовки українських пілотів винищувачів

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Понеділок 30 січня 2023 21:54
Франція розгляне питання підготовки українських пілотів винищувачів Фото: Франція розгляне питання підготовки українських пілотів винущувачів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Франція розглядає запит України на навчання пілотів винищувачів. Це питання має розглядатись під час візиту міністра оборони України Олексія Резнікова до Парижа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню.

"Я чув, що багато експертів високо відгукуються про французькі літаки та їх пілотів. Я, звичайно, був би дуже радий, якби українські пілоти могли бути навчені керувати французькими літаками та використати цей досвід для забезпечення перемоги", - сказав помічник.

Видання зазначає, що останніми днями кілька європейських та американських офіційних осіб вказали, що двері для відправки винищувачів в Україну більше не зачинені.

На думку голови комітету з оборони Франції у Національній асамблеї Томаса Гассілуда, рішення про навчання українських пілотів французьким винищувачам мало б сенс лише в тому випадку, якби уряд ухвалив рішення про безоплатну передачу літаків.

Міністерство оборони Франції заявило у понеділок, що воно ще не отримало офіційного запиту на винищувачі від України та зосередилося на більш невідкладних потребах країни у додаткових системах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Крім того, про можливість передачі авіації Україні заговорили у США та Нідерландах.

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