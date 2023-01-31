Франция пообещала Украине еще 12 гаубиц Caesar

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорня.

Всего будет передано 12 гаубиц Caesar. Кроме того, французское правительство направит в Польшу 150 своих военных, которые проведут обучение для украинских солдат. Их будут учить работать с системами ПВО.

"Мы будем готовить воинов, которые будут применять системы ПВО. Это все будет обсуждаться", - заявил Лекорню.

Он напомнил, что Франция уже предоставила Украине 18 таких орудий, однако одна из них пока не работает. Лекарню сказал, что необходимо провести техническое обслуживание тех орудий, которые остались в использовании.