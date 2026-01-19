Франция показала защиту бронетехники от FPV-дронов: что известно

Военные разработки, продиктованные опытом современных конфликтов, постепенно находят отражение в армиях стран НАТО. Новые решения охватывают сразу несколько направлений — от беспилотников до защиты бронетехники на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defense Express.

Французские военные продемонстрировали ряд технологических решений для ведения современной войны, над которыми работали в течение нескольких лет.

Презентация прошла на фоне переосмысления боевого опыта последних лет и показала, как меняются подходы к оснащению сухопутных подразделений.

Демонстрация новых решений для поля боя

На этой неделе бойцы 2-й бронетанковой бригады Вооруженных сил Франции провели показ своих разработок в лагере де Бюш.

Представленные образцы включали электрические байки, беспилотники с подвешенными боеприпасами, оптоволоконные дроны, а также наземные роботизированные комплексы

. Судя по характеру решений, при их создании учитывались выводы, сделанные на основе российско-украинской войны.

Защита бронетехники от FPV-дронов

Отдельное внимание на демонстрации уделили пассивной защите бронетехники от атак FPV-дронов. Французская сторона представила конструкцию, предназначенную для интеграции на бронемашины VBCI.

На опубликованных снимках заметны элементы, визуально напоминающие так называемые «кульбабы» или «ежи», которые ранее применялись российской стороной.

Вопрос эффективности и происхождения конструкции

Остается неясным, было ли это решение заимствовано или разработано независимо, поскольку утверждается, что французские подразделения работали над ним около двух лет.

При этом сами российские военные ранее жаловались, что массивные защитные конструкции ускоряют износ трансмиссии и негативно влияют на ресурс техники.

В то же время в открытых источниках регулярно появляются изображения бронемашин с подобной защитой — как у российских войск, так и у Сил обороны Украины.

Это позволяет предположить, что эффективность таких решений перевешивает эксплуатационные недостатки.

Дополнительный контекст

В начале текущего года стало известно, что в России был запатентован аналогичный пассивный защитный комплекс от FPV-дронов под обозначением "Одуванчик".