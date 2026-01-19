ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Франция показала защиту бронетехники от FPV-дронов: что известно

Украина. Франция, Понедельник 19 января 2026 05:45
UA EN RU
Франция показала защиту бронетехники от FPV-дронов: что известно Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Военные разработки, продиктованные опытом современных конфликтов, постепенно находят отражение в армиях стран НАТО. Новые решения охватывают сразу несколько направлений — от беспилотников до защиты бронетехники на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defense Express.

Французские военные продемонстрировали ряд технологических решений для ведения современной войны, над которыми работали в течение нескольких лет.

Презентация прошла на фоне переосмысления боевого опыта последних лет и показала, как меняются подходы к оснащению сухопутных подразделений.

Демонстрация новых решений для поля боя

На этой неделе бойцы 2-й бронетанковой бригады Вооруженных сил Франции провели показ своих разработок в лагере де Бюш.

Представленные образцы включали электрические байки, беспилотники с подвешенными боеприпасами, оптоволоконные дроны, а также наземные роботизированные комплексы

. Судя по характеру решений, при их создании учитывались выводы, сделанные на основе российско-украинской войны.

Защита бронетехники от FPV-дронов

Отдельное внимание на демонстрации уделили пассивной защите бронетехники от атак FPV-дронов. Французская сторона представила конструкцию, предназначенную для интеграции на бронемашины VBCI.

На опубликованных снимках заметны элементы, визуально напоминающие так называемые «кульбабы» или «ежи», которые ранее применялись российской стороной.

Вопрос эффективности и происхождения конструкции

Остается неясным, было ли это решение заимствовано или разработано независимо, поскольку утверждается, что французские подразделения работали над ним около двух лет.

При этом сами российские военные ранее жаловались, что массивные защитные конструкции ускоряют износ трансмиссии и негативно влияют на ресурс техники.

В то же время в открытых источниках регулярно появляются изображения бронемашин с подобной защитой — как у российских войск, так и у Сил обороны Украины.

Это позволяет предположить, что эффективность таких решений перевешивает эксплуатационные недостатки.

Дополнительный контекст

В начале текущего года стало известно, что в России был запатентован аналогичный пассивный защитный комплекс от FPV-дронов под обозначением "Одуванчик".

Напоминаем, что Россия продолжает активно увеличивать выпуск ударных беспилотников и не демонстрирует намерений сокращать их производство, рассматривая дальнейшее наращивание мощностей как приоритетное направление.

Отметим, что Россия рассчитывает значительно расширить мощности по выпуску беспилотников и уже в 2026 году быть способной запускать по территории Украины до тысячи дронов в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Первые доклады переговоров Украины и США в Майами: работают над документами по миру
Первые доклады переговоров Украины и США в Майами: работают над документами по миру
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа