Франція погрожує новими санкціями: Макрон вимагає від Путіна припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вже найближчими днями проти Росії будуть застосовані санкції, якщо вона не дотримуватиметься перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
"Ми хочемо застосувати санкції проти Росії найближчими днями за погодженням зі Сполученими Штатами, якщо вона не дотримуватиметься режиму припинення вогню", - заявив Макрон.
Він також заявив, що наразі не знає, чи відвідає російський диктатор Володимир Путін Стамбул для перемовин. Всі все ще чекають відповіді Росії.
"На кону в Україні стоїть наша безпека. Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі на 30 днів. Росія хоче, щоб питання про припинення вогню обговорювалося в Туреччині", - додав французький президент.
Російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати ініціативу України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню з 12 травня. Натомість він висловив готовність відновити мирні переговори в Стамбулі 15 травня - на тій стадії, де вони були зупинені у 2022 році.
У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив відкритість до діалогу, але за умови, що Росія погодиться на припинення вогню з 12 травня. Згодом Зеленський заявив, що прагне особистих перемовин із Путіним, підкресливши: вести діалог з іншими представниками РФ не буде. Цю позицію підтвердив і радник глави ОП Михайло Подоляк.
Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог попередив, що у разі відмови Росії від перемир’я Захід запровадить проти неї безпрецедентні санкції. За його словами, нові обмеження будуть найжорсткішими з усіх, які коли-небудь застосовувалися.
Варто зауважити, що Європейський Союз очікує візиту Путіна на переговори з Зеленським в Стамбулі. Інакше РФ чекають нові санкції.
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