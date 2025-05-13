Франція погрожує новими санкціями: Макрон вимагає від Путіна припинення вогню

"Ми хочемо застосувати санкції проти Росії найближчими днями за погодженням зі Сполученими Штатами, якщо вона не дотримуватиметься режиму припинення вогню", - заявив Макрон.

Він також заявив, що наразі не знає, чи відвідає російський диктатор Володимир Путін Стамбул для перемовин. Всі все ще чекають відповіді Росії.

"На кону в Україні стоїть наша безпека. Ми хочемо припинення вогню на суші, морі та в повітрі на 30 днів. Росія хоче, щоб питання про припинення вогню обговорювалося в Туреччині", - додав французький президент.