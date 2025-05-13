Франция угрожает новыми санкциями: Макрон требует от Путина прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже в ближайшие дни против России будут применены санкции, если она не будет соблюдать перемирие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
"Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами, если она не будет придерживаться режима прекращения огня", - заявил Макрон.
Он также заявил, что пока не знает, посетит ли российский диктатор Владимир Путин Стамбул для переговоров. Все все еще ждут ответа России.
"На кону в Украине стоит наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на суше, море и в воздухе на 30 дней. Россия хочет, чтобы вопрос о прекращении огня обсуждался в Турции", - добавил французский президент.
Российский диктатор Владимир Путин отказался поддержать инициативу Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня с 12 мая. Вместо этого он выразил готовность возобновить мирные переговоры в Стамбуле 15 мая - на той стадии, где они были остановлены в 2022 году.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил открытость к диалогу, но при условии, что Россия согласится на прекращение огня с 12 мая. Впоследствии Зеленский заявил, что стремится к личным переговорам с Путиным, подчеркнув: вести диалог с другими представителями РФ не будет. Эту позицию подтвердил и советник главы ОП Михаил Подоляк.
В то же время спецпредставитель президента США Кит Келлог предупредил, что в случае отказа России от перемирия Запад введет против нее беспрецедентные санкции. По его словам, новые ограничения будут самыми жесткими из всех, которые когда-либо применялись.
Стоит заметить, что Европейский Союз ожидает визита Путина на переговоры с Зеленским в Стамбуле. Иначе РФ ждут новые санкции.
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