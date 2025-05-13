Франция угрожает новыми санкциями: Макрон требует от Путина прекращения огня

"Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами, если она не будет придерживаться режима прекращения огня", - заявил Макрон.

Он также заявил, что пока не знает, посетит ли российский диктатор Владимир Путин Стамбул для переговоров. Все все еще ждут ответа России.

"На кону в Украине стоит наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на суше, море и в воздухе на 30 дней. Россия хочет, чтобы вопрос о прекращении огня обсуждался в Турции", - добавил французский президент.