Франция поддержала Британию и Украину из-за инцидента с эсминцем в Черном море

Франция поддержала Британию и Украину из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море возле Крымского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонной беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

некоторых европейских партнеров, особенно на Востоке, тем, что совместно с

Напомним, что ранее Россия открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море. Это произошел в тот момент, когда Defender проплывал возле оккупированного Крыма.

Также сообщалось, что после этого премьер Великобритании Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным. Он подчеркнул, что Британия не считает Крымский полуостров украинской территорией.

Также мы писали о реакции Путина на инцидент. Он назвал его провокацией и обвинил в случившемся еще и американцев.