Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем возле Крыма
Президент России Владимир Путин считает инцидент с британским эсминцем Defender возле побережья оккупированного Крыма комплексной провокацией. По его мнению, она якобы проводилась не только британцами, но и американцами.
Об этом он заявил в ходе прямой линии.
"Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать? Каких целей хотели достичь провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши воды днем, а еще утром с одного из натовских аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", - отметил Путин.
По его словам, эсминец преследовал военные цели и при помощи американского самолета пытался вскрыть действия российской армии.
"Смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной", - добавил Путин.
Напомним, на прошлой неделе Российская Федерация заявила, что открыла предупредительный огонь, когда эсминец Defender проходил возле Крыма. Но Лондон отрицает это заявление.
США тоже отреагировали на инцидент с Defender и поддержали Украину и Британию.