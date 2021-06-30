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Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем возле Крыма

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Москва, Среда 30 июня 2021 13:30
Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем возле Крыма Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин считает инцидент с британским эсминцем Defender возле побережья оккупированного Крыма комплексной провокацией. По его мнению, она якобы проводилась не только британцами, но и американцами.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

"Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать? Каких целей хотели достичь провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши воды днем, а еще утром с одного из натовских аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", - отметил Путин.

По его словам, эсминец преследовал военные цели и при помощи американского самолета пытался вскрыть действия российской армии.

"Смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной", - добавил Путин.

Напомним, на прошлой неделе Российская Федерация заявила, что открыла предупредительный огонь, когда эсминец Defender проходил возле Крыма. Но Лондон отрицает это заявление.

США тоже отреагировали на инцидент с Defender и поддержали Украину и Британию.

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Владимир Путин Крым Великобритания эсминец
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