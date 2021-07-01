Франція підтримала Британію та Україну через інцидент з есмінцем у Чорному морі

Франція підтримала Британію та Україну через інцидент з британським есмінцем Defender у Чорному морі біля Кримського півострова. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній бесіді зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

деяких європейських партнерів, особливо на Сході, тим, що спільно з

Нагадаємо, що раніше Росія відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю в Чорному морі. Це стався в той момент, коли Defender пропливав біля окупованого Криму.

Також повідомлялося, що після цього прем'єр Великобританії Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним. Він підкреслив, що Британія не вважає Кримський півострів українською територією.

Також ми писали про реакцію Путіна на інцидент. Він назвав його провокацією і звинуватив у тому, що трапилося ще й американців.