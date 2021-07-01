Франция поддержала Британию и Украину из-за инцидента с эсминцем в Черном море

Франция поддержала Британию и Украину из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море возле Крымского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонной беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Глава МИД Франции заявил о своей солидарности с Соединенным Королевством, вовлеченным в военно-морской инцидент с Россией в Черном море, Он подчеркнул что свою приверженность строгому соблюдению международного права.

Также Жан-Ив Ле Дриан напомнил о своей большой бдительности в отношении региональной напряженности, которая недавно возникла, в частности, в последние дни в Черном море, и его солидарность с партнерами.

Также отмечается, что ранее Франция вызвала критику со стороны некоторых европейских партнеров, особенно на Востоке, тем, что совместно с Германией выступала за возобновление диалога между Европейским Союзом и Россией после аннексии Крыма.

Жан-Ив Ле Дриан также приветствовал ратификацию в четверг украинским парламентом четырех франко-украинских экономических соглашений. Он назвал их "ощутимыми признаками динамизма двусторонних отношений".