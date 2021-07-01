Франция поддержала Британию и Украину из-за инцидента с эсминцем в Черном море
Франция поддержала Британию и Украину из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море возле Крымского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонной беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Глава МИД Франции заявил о своей солидарности с Соединенным Королевством, вовлеченным в военно-морской инцидент с Россией в Черном море, Он подчеркнул что свою приверженность строгому соблюдению международного права.
Также Жан-Ив Ле Дриан напомнил о своей большой бдительности в отношении региональной напряженности, которая недавно возникла, в частности, в последние дни в Черном море, и его солидарность с партнерами.
Также отмечается, что ранее Франция вызвала критику со стороны некоторых европейских партнеров, особенно на Востоке, тем, что совместно с Германией выступала за возобновление диалога между Европейским Союзом и Россией после аннексии Крыма.
Жан-Ив Ле Дриан также приветствовал ратификацию в четверг украинским парламентом четырех франко-украинских экономических соглашений. Он назвал их "ощутимыми признаками динамизма двусторонних отношений".
Эти соглашения на сумму 1,3 миллиарда евро касаются, в частности, поставки локомотивов в Украину и очистки воды в Киеве.
Напомним, что ранее Россия открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море. Это произошел в тот момент, когда Defender проплывал возле оккупированного Крыма.
Также сообщалось, что после этого премьер Великобритании Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным. Он подчеркнул, что Британия не считает Крымский полуостров украинской территорией.
Также мы писали о реакции Путина на инцидент. Он назвал его провокацией и обвинил в случившемся еще и американцев.