Франція підтримала Британію та Україну через інцидент з есмінцем у Чорному морі

Франція підтримала Британію та Україну через інцидент з британським есмінцем Defender у Чорному морі біля Кримського півострова. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній бесіді зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Глава МЗС Франції заявив про свою солідарність зі Сполученим Королівством, залученим у військово-морський інцидент з Росією в Чорному морі, він підкреслив що свою прихильність суворому дотриманню міжнародного права.

Також Жан-Ів Ле Дріан нагадав про свою велику пильність щодо регіональної напруженості, яка нещодавно виникла, зокрема, в останні дні в Чорному морі, і його солідарність з партнерами.

Також наголошується, що раніше Франція викликала критику з боку деяких європейських партнерів, особливо на Сході, тим, що спільно з Німеччиною виступала за відновлення діалогу між Європейським Союзом і Росією після анексії Криму.

.Жан-Ів Ле Дріан також привітав ратифікацію в четвер українським парламентом чотирьох франко-українських економічних угод. Він назвав їх "відчутними ознаками динамізму двосторонніх відносин".