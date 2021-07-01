Франція підтримала Британію та Україну через інцидент з есмінцем у Чорному морі
Франція підтримала Британію та Україну через інцидент з британським есмінцем Defender у Чорному морі біля Кримського півострова. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній бесіді зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Глава МЗС Франції заявив про свою солідарність зі Сполученим Королівством, залученим у військово-морський інцидент з Росією в Чорному морі, він підкреслив що свою прихильність суворому дотриманню міжнародного права.
Також Жан-Ів Ле Дріан нагадав про свою велику пильність щодо регіональної напруженості, яка нещодавно виникла, зокрема, в останні дні в Чорному морі, і його солідарність з партнерами.
Також наголошується, що раніше Франція викликала критику з боку деяких європейських партнерів, особливо на Сході, тим, що спільно з Німеччиною виступала за відновлення діалогу між Європейським Союзом і Росією після анексії Криму.
.Жан-Ів Ле Дріан також привітав ратифікацію в четвер українським парламентом чотирьох франко-українських економічних угод. Він назвав їх "відчутними ознаками динамізму двосторонніх відносин".
Ці угоди на суму 1,3 мільярда євро стосуються, зокрема, постачання локомотивів в Україну та очищення води в Києві.
Нагадаємо, що раніше Росія відкрила попереджувальний вогонь по британському есмінцю в Чорному морі. Це стався в той момент, коли Defender пропливав біля окупованого Криму.
Також повідомлялося, що після цього прем'єр Великобританії Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним. Він підкреслив, що Британія не вважає Кримський півострів українською територією.
Також ми писали про реакцію Путіна на інцидент. Він назвав його провокацією і звинуватив у тому, що трапилося ще й американців.