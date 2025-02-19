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Франція підтримує Україну і бере відповідальність за мир в Європі, - Макрон

Париж, Середа 19 лютого 2025 22:45
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Франція підтримує Україну і бере відповідальність за мир в Європі, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція бере на себе відповідальність за те, щоб у Європі панував мир. Для країни це фундаментальний інтерес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента Франції Еммануеля Макрона в соцмережі X.

Глава французької держави розповів, що у нього була довга розмова з колегами з Євросоюзу, а також Канади, Ісландії та Норвегії.

"Позиція Франції та її партнерів ясна і єдина. Ми хочемо міцного і надійного миру в Україні. Ми підтримуємо Україну і будемо виконувати всі наші обов'язки щодо забезпечення миру і безпеки в Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я є його гарантом", - запевнив Макрон.

Він уточнив, що Європа поділяє мету, яку поділяє президент США Дональд Трамп, - завершити агресивну війну Росії проти України.

При цьому, за його словами, зусилля Європи щодо досягнення миру продовжуватимуться відповідно до таких принципів:

  • Україна завжди має бути залучена і її права мають поважати;
  • мир має бути міцним і супроводжуватися надійними гарантіями, що заслуговують на довіру.
  • необхідно враховувати інтереси безпеки європейців.

Також Макрон додав, що є необхідність збільшення витрат на оборону і безпеку та нарощування потенціалу для Європи. Щодо цього питання рішення буде ухвалено найближчими днями і тижнями.

Саміт щодо України

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, Франція скликала другий за три дні саміт щодо України.

Перша така зустріч відбулася в парижі в понеділок, 17 лютого. Тоді лідери не ухвалювали жодних рішень, оскільки саміт мав консультативний характер.

За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, учасники саміту домовилися про необхідність пошуку спільної стратегії для врегулювання війни РФ проти України.

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