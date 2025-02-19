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Франция поддерживает Украину и берет ответственность за мир в Европе, - Макрон

Париж, Среда 19 февраля 2025 22:45
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Франция поддерживает Украину и берет ответственность за мир в Европе, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция берет на себя ответственность за то, чтобы в Европе царил мир. Для страны это фундаментальный интерес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети X.

Глава французского государства рассказал, что у него был долгий разговор с коллегами из Евросоюза, а также Канады, Исландии и Норвегии.

"Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы хотим прочного и надежного мира в Украине. Мы поддерживаем Украину и будем выполнять все наши обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", - заверил Макрон.

Он уточнил, что Европа разделяет цель, которую разделяет президент США Дональд Трамп, - завершить агрессивную войну России против Украины.

При этом, по его словам, усилия Европы по достижению мира будут продолжаться в соответствии со следующими принципами:

  • Украина всегда должна быть вовлечена и ее права должны уважать;
  • мир должен быть прочным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями.
  • необходимо учитывать интересы безопасности европейцев.

Также Макрон добавил, что есть необходимость увеличения расходов на оборону и безопасность и наращивания потенциала для Европы. По этому вопросу решения будут приняты в ближайшие дни и недели.

Саммит по Украине

Напомним, сегодня, 19 февраля, Франция созвала второй за три дня саммит по Украине.

Первая такая встреча прошла в париже в понедельник, 17 февраля. Тогда лидеры не принимали никаких решений, поскольку саммит имел консультативный характер.

По словам премьера Польши Дональда Туска, участники саммита договорились о необходимости поиска общей стратегии для урегулирования войны РФ против Украины.

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