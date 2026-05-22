Франція підтримує діалог з Китаєм, щоб переконати РФ припинити війну в Україні, - МЗС

"Те, що ми спостерігаємо, - це надзвичайно викривлені, незбалансовані відносини між РФ та Китаєм, особливо після початку російської агресії проти України, яка відрізала Росію від багатьох її партнерів, зокрема в енергетичній та економічній сферах", - сказав Конфаврьо, коментуючи візит Путіна до КНР.

За його словами, Франція підтримує постійний діалог з Китаєм, аби передавати сигнали щодо війни Росії проти України.

"Цей канал дозволяє нам звернутися до Китаю, щоб він використав свої привілейовані відносини з Москвою та закликав до припинення цієї агресії", - зазначив речник.

Він пов’язав відповідь Парижа на посилення китайсько-російської взаємодії з пріоритетами французького головування в G7, яке зосереджене на подоланні глобальних економічних дисбалансів.

"Це пріоритет, який стає ще важливішим у контексті глобальної безпеки, що дедалі більше загострюється", - наголосив Конфаврьо.