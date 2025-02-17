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Франція підтримує членство України в НАТО: коли це станеться

Понеділок 17 лютого 2025 03:15
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Франція підтримує членство України в НАТО: коли це станеться Фото: міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Франція досі виступає за членство України у Північноатлантичному альянсі (НАТО). Це має стати найдієвішою гарантією її безпеки від подальших вторгнень Росії.

Про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу TF1.

За його словами, у разі повторного нападу Росії на Україну після укладення мирної угоди, країна може здобути членство в Альянсі.

"Франція заявила, що найкращою гарантією безпеки в день досягнення миру є гарантія НАТО, тому що це гарантія, яку Росія ніколи не випробовувала. Я не думаю, що ми повинні виключати, що ця карта буде розіграна. Це найефективніша і найменш витратна гарантія безпеки", - сказав Барро.

Європейські гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на понеділок, 17 лютого, в Парижі запланований саміт оборонних держав Європи. Учасниками зустрічі стануть представники найбільших європейських держав, а також лідери НАТО та ЄС.

Темою зустрічі стане обговорення гарантій безпеки, які Європа може надати Україні, зокрема автоматичне набуття країною членства в НАТО у разі порушення Росією угоди про припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський назвав "запобіжники", які повинні вміщувати гарантії безпеки у разі повторного вторгнення РФ.

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