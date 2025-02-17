Франція підтримує членство України в НАТО: коли це станеться

Франція досі виступає за членство України у Північноатлантичному альянсі (НАТО). Це має стати найдієвішою гарантією її безпеки від подальших вторгнень Росії.

Про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу TF1.

За його словами, у разі повторного нападу Росії на Україну після укладення мирної угоди, країна може здобути членство в Альянсі.

"Франція заявила, що найкращою гарантією безпеки в день досягнення миру є гарантія НАТО, тому що це гарантія, яку Росія ніколи не випробовувала. Я не думаю, що ми повинні виключати, що ця карта буде розіграна. Це найефективніша і найменш витратна гарантія безпеки", - сказав Барро.