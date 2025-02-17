Франция поддерживает членство Украины в НАТО: когда это произойдет

Франция до сих пор выступает за членство Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО). Это должно стать самой действенной гарантией ее безопасности от дальнейших вторжений России.

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу TF1 .

По его словам, в случае повторного нападения России на Украину после заключения мирного соглашения, страна может получить членство в Альянсе.

"Франция заявила, что лучшей гарантией безопасности в день достижения мира является гарантия НАТО, потому что это гарантия, которую Россия никогда не испытывала. Я не думаю, что мы должны исключать, что эта карта будет разыграна. Это самая эффективная и наименее затратная гарантия безопасности", - сказал Барро.