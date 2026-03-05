Франція під прицілом: РФ готує інформаційну атаку на вибори

Російські загрози в цифровому просторі

Французькі спецслужби відзначають високий ризик онлайн-маніпуляцій і дезінформації напередодні виборів.

"Найімовірнішими загрозами є фейкові новини, інформаційні вкидання та спроби вплинути на електорат", - наголосили у відомстві.

Йдеться про втручання, спрямоване на підрив довіри до політичних інститутів і дестабілізацію виборчого процесу.

Історія цифрового тиску

Раніше, 2025 року, аналітики Insikt Group зафіксували 140 сайтів, які видавали себе за французькі ЗМІ, близько 20 із них позиціонували себе як локальні видання.

Частина цих ресурсів поширювала фейки про причетність президента Емманюеля Макрона до справ Джеффрі Епштейна, спрямовані на дискредитацію влади.

Інструменти російської пропаганди

За цими кампаніями стояла російська мережа дезінформації Storm-1516, яка активно використовує соціальні мережі, підроблені сайти і технології штучного інтелекту для поширення фейків.

Для збільшення охоплення Кремль застосовує троль-ферми - мережі автоматизованих і керованих акаунтів, що створюють ілюзію масової підтримки певних наративів.

Геополітичні цілі дезінформації

Експерти наголошують, що активізація таких операцій свідчить про системну стратегію: дискредитація демократичних інституцій, послаблення європейської солідарності та створення інформаційної нестабільності напередодні ключових виборів.

Спостерігається тенденція до масштабування подібних кампаній в інших країнах Європи, включно з Німеччиною, де спецслужби також фіксують активізацію російських втручань.