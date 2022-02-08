ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Франция передаст оригинал дневника Пилипа Орлика для экспозиции в Батурине

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 22:27
Франция передаст оригинал дневника Пилипа Орлика для экспозиции в Батурине Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Франция передаст дневник Пилипа Орлика (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Франция передаст Украине оригинал дневника гетмана Пилипа Орлика. Он будет выставлен на экспозиции в Национальном музее "Гетманская столица" в Батурине (Черниговская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского МИД.

Сообщается, что дневник хранится в архиве Министерства Европы и иностранных дел Франции. Министры иностранных дел договорились организовать экспозицию "Диариуша".

"Надеюсь, что осенью уникальный дневник украинского гетмана впервые за почти 300 лет после создания прибудет в независимое и суверенное Украинское государство. Это будет историческое событие для Украины", - отметил министр Дмитрий Кулеба.

"Диариуш" Пилипа Орлика охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании, описывая как его личную жизнь, так и политическую деятельность. Дневник датируется 1720-1733 годами и является важным историческим источником середины XVIII столетия.

Напомним, в прошлом году Швеция передавала для экспозиции в Украине оригинал Конституции Пилипа Орлика. Его можно было увидеть в Софийском соборе в Киеве.

Также ранее сообщалось, что в Швеции нашли личную печать гетмана Пилипа Орлика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка