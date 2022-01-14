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В Швеции нашли личную печать гетмана Орлика

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 21:07
В Швеции нашли личную печать гетмана Орлика Фото: печать гетмана Орлика (facebook.com/taras.chuhlib)
Автор: Сергей Пышкин

В Швеции нашли личную печать гетмана Орлика. Она была ранее неизвестной украинской исторической науке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу доктора наук Института истории Украины Тараса Чухлиба.

"С помощью наших исследователей в Королевском архиве в Швеции только что было найдено оригинальную личную печать с гербом "Новина" гетмана Пилипа Орлика, которая до этого времени не была известна мировой и украинской исторической науке", - пишет доктор наук.

В Швеции нашли личную печать гетмана Орлика

Фото: печать гетмана Орлика (facebook.com/taras.chuhlib)

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