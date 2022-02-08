ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція передасть оригінал щоденника Пилипа Орлика для експозиції в Батурині

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 22:27
Франція передасть оригінал щоденника Пилипа Орлика для експозиції в Батурині Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Франція передасть щоденник Пилипа Орлика (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Франція передасть Україні оригінал щоденника гетьмана Пилипа Орлика. Він буде виставлений на експозиції в Національному музеї "Гетьманська столиця" в Батурині (Чернігівська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського МЗС.

Повідомляється, що щоденник зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Міністри закордонних справ домовилися організувати експозицію "Діаріуша".

"Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної і суверенної Української держави. Це буде історична подія для України", - зазначив міністр Дмитро Кулеба.

"Діаріуш" Пилипа Орлика охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні, описуючи як його особисте життя, так і політичну діяльність. Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII століття.

Нагадаємо, минулого року Швеція передавала для експозиції в Україні оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його можна було побачити в Софійському соборі в Києві.

Також раніше повідомлялося, що в Швеції знайшли особисту печатку гетьмана Пилипа Орлика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка