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Стало известно, как долго оригинал Конституции Пилипа Орлика можно будет увидеть в Киеве

Новина українською →
Пятница 13 августа 2021 14:07
Стало известно, как долго оригинал Конституции Пилипа Орлика можно будет увидеть в Киеве Фото: Конституцию Пилипа Орлика будут выставлять в Киеве до 14 ноября (УНИАН)
Автор: Инна Собора

В Украину впервые за 311 лет привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа до 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Оригинал Конституции хранится в Швеции и Украине соглашались предоставить только копии.

"Переговоры длились много месяцев.. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика", - говорится в сообщении.

Справка: первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягиня на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710 года. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была заключена в двух экземплярах: на русском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

Документ считается одной из первых конституций Европы.

Напомним, 10 августа стало известно, что в Украине доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика.

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Конституция Офис президента
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