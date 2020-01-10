Франция отправляет представителя для расследования авиакатастрофы в Иране

Французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA отправляет представителя для расследования причин аварии украинского самолета в Иране. Об этом сообщает Reuters.

"Мы были уведомлены об этом событии Ираном, и мы назначили аккредитованного представителя для расследования… На данный момент никакой дополнительной помощи не запрашивалось", - добавил он.

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова внести свой вклад в расследование катастрофы.

Напомним, Национальный совет по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки отправит в Иран своего представителя для расследования причин аварии украинского самолета в Тегеране.

Также место аварии украинского самолета вблизи Тегерана посетит представитель Канадского совета по безопасности на транспорте. В Канаде заявили, что решили принять приглашение Ирана и планируют поездку, чтобы принять участие в расследовании.

РБК-Украина писало, что Тегеран направил официальные приглашения представителям Украины, США и других стран для участия в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ. Участие в расследовании смогут принять все государства, которые являются сторонами инцидента.