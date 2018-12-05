ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Франція відклала рішення про підвищення цін на продукти харчування

Новини » Політика    05.12.2018 - 17:54
Франція відклала рішення про підвищення цін на продукти харчування
Фото: Дідьє Гійом (twitter.com/RTLFrance)

Рішення про зростання цін будуть реалізовані урядом в січні або лютому

Франція призупинить до початку 2019 року зростання мінімальних цін на продовольчі продукти через антиурядові протести у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами міністра з питань сільського господарства Дідьє Гійоми, рішення про зростання цін будуть реалізовані урядом в січні або лютому.

У фермерському союзі FNSEA заявили, що більш високі мінімальні ціни на продовольство допоможуть фермерським господарствам боротися з низькими доходами. У союзі зазначили, що будуть розглядати затримку прийняття заходів як "катастрофічний сигнал".

Нагадаємо, у Франції представники руху "жовті жилети" висловили незадоволення новими заходами уряду країни, зокрема введенням мораторію на зростання цін на паливо.

Відзначимо, в ході протестів у Франції загинули чотири людини. Жертв протестів може стати більше - в комі знаходиться 28-річний чоловік, який постраждав у суботніх зіткненнях з поліцією в Тулузі.

Поліція Парижа повідомила, що в результаті зіткнень 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на паливо з 2019 та правоохоронцями були заарештовані 412 осіб, 133 людини отримали травми, у тому числі співробітники поліції.

Через протести у Франції призупинять зростання цін на паливо Більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів
Новини України Франціяпротестпродукты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся