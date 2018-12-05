Франція відклала рішення про підвищення цін на продукти харчування

Фото: Дідьє Гійом (twitter.com/RTLFrance)

Рішення про зростання цін будуть реалізовані урядом в січні або лютому

Франція призупинить до початку 2019 року зростання мінімальних цін на продовольчі продукти через антиурядові протести у Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами міністра з питань сільського господарства Дідьє Гійоми, рішення про зростання цін будуть реалізовані урядом в січні або лютому.

У фермерському союзі FNSEA заявили, що більш високі мінімальні ціни на продовольство допоможуть фермерським господарствам боротися з низькими доходами. У союзі зазначили, що будуть розглядати затримку прийняття заходів як "катастрофічний сигнал".

Нагадаємо, у Франції представники руху "жовті жилети" висловили незадоволення новими заходами уряду країни, зокрема введенням мораторію на зростання цін на паливо.

Відзначимо, в ході протестів у Франції загинули чотири людини. Жертв протестів може стати більше - в комі знаходиться 28-річний чоловік, який постраждав у суботніх зіткненнях з поліцією в Тулузі.

Поліція Парижа повідомила, що в результаті зіткнень 1 грудня між учасниками акції протесту проти підвищення податків на паливо з 2019 та правоохоронцями були заарештовані 412 осіб, 133 людини отримали травми, у тому числі співробітники поліції.