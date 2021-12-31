Франция осудила запуск Ираном космических ракет
Министерство иностранных дел Франции осудило запуск Ираном космической ракеты-носителя со спутниками. В ведомстве выразили сожаление такими действиями Тегерана и напомнили, что они противоречат резолюции Совбеза ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.
"Иран объявил, что запустил 30 декабря 2021 года космическую ракету-носитель. Франция осуждает этот запуск, который не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - заявил представитель французского министерства.
Он добавил, что такие действия Тегерана вызывают сожаление на фоне проходящих в Вене переговоров о ядерной программе Ирана.
Дипломат напомнил, что резолюция Совбеза ООН призывает Иран воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, которые способны нести ядерное оружие.
"Настоятельно призываем Иран выполнить свои обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - добавил представитель МИДа.
Напомним, ранее озабоченность запуском Ираном ракеты с тремя космическими спутниками выразили США.
Отметим, 30 декабря Иран вывел на околоземную орбиту три космических спутника для исследований.