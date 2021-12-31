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Франция осудила запуск Ираном космических ракет

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Париж, Пятница 31 декабря 2021 17:10
Франция осудила запуск Ираном космических ракет Фото: Франция осудила запуск Ираном ракеты-носителя со спутниками (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Франции осудило запуск Ираном космической ракеты-носителя со спутниками. В ведомстве выразили сожаление такими действиями Тегерана и напомнили, что они противоречат резолюции Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

"Иран объявил, что запустил 30 декабря 2021 года космическую ракету-носитель. Франция осуждает этот запуск, который не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - заявил представитель французского министерства.

Он добавил, что такие действия Тегерана вызывают сожаление на фоне проходящих в Вене переговоров о ядерной программе Ирана.

Дипломат напомнил, что резолюция Совбеза ООН призывает Иран воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, которые способны нести ядерное оружие.

"Настоятельно призываем Иран выполнить свои обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - добавил представитель МИДа.

Напомним, ранее озабоченность запуском Ираном ракеты с тремя космическими спутниками выразили США.

Отметим, 30 декабря Иран вывел на околоземную орбиту три космических спутника для исследований.

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