Франция осудила запуск Ираном космических ракет

Министерство иностранных дел Франции осудило запуск Ираном космической ракеты-носителя со спутниками. В ведомстве выразили сожаление такими действиями Тегерана и напомнили, что они противоречат резолюции Совбеза ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции .

"Иран объявил, что запустил 30 декабря 2021 года космическую ракету-носитель. Франция осуждает этот запуск, который не соответствует резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - заявил представитель французского министерства.

Он добавил, что такие действия Тегерана вызывают сожаление на фоне проходящих в Вене переговоров о ядерной программе Ирана.

Дипломат напомнил, что резолюция Совбеза ООН призывает Иран воздерживаться от деятельности, связанной с баллистическими ракетами, которые способны нести ядерное оружие.

"Настоятельно призываем Иран выполнить свои обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - добавил представитель МИДа.