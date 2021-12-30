США выразили озабоченность запуском Ираном космических спутников
Фото: США выразили озабоченность запуском Ираном космических спутников (Getty Images)
США выразили озабоченность запуском Ираном ракеты с тремя космическими спутниками. При этом Вашингтон заявил о готовности к переговорам по ядерной программе Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News AFP.
"Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены разработкой Ираном космических ракетоносителей, которые вызывают серьезную озабоченность", - заявил представитель Госдепартамента.
При этом, отмечает агентство, США заявили о своей готовности по ядерной программе Ирана.
Напомним, 30 декабря Иран вывел на околоземную орбиту три космических спутника для исследований.
Отметим, в декабре Иран провел военные учения в Персидском заливе, в которых применялись баллистические ракеты.