Иран вывел на орбиту Земли три спутника для исследовательской миссии

Иран вывел на околоземную орбиту три космических спутника. В Тегеране заявили, что аппараты будут использоваться для исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агентство, 30 декабря Иран запустил ракету Simorgh с тремя спутниками. Они выведены на высоту около 470 километров.

В Министерстве обороны Ирана уточнили, что миссией трех спутников являются космические исследования. Других подробностей в ведомстве не приводят.

Издание отмечает, что это первый успешный запуск Ираном сразу нескольких спутников. Предыдущие попытки завершались неудачно.

Также подчеркивается, что запуск произошел на фоне переговоров в Вене по иранской ядерной программе.