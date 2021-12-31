ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Франція засудила запуск Іраном космічних ракет

Новость на русском →
Париж, П'ятниця 31 грудня 2021 17:10
Франція засудила запуск Іраном космічних ракет Фото: Франція засудила запуск Іраном ракети-носія з супутниками (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Франції засудило запуск Іраном космічної ракети-носія з супутниками. У відомстві висловили жаль такими діями Тегерана і нагадали, що вони суперечать резолюції Радбезу ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Франції.

"Іран оголосив, що запустив 30 грудня 2021 року космічну ракету-носій. Франція засуджує цей запуск, який не відповідає резолюції 2231 Ради Безпеки ООН", - заявив представник французького міністерства.

Він додав, що такі дії Тегерана викликають жаль на тлі переговорів, що проходять у Відні, про ядерну програму Ірану.

Дипломат нагадав, що резолюція Радбезу ООН закликає Іран утримуватися від діяльності, пов'язаної з балістичними ракетами, які здатні нести ядерну зброю.

"Настійно закликаємо Іран виконати свої зобов'язання за всіма відповідними резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - додав представник МЗС.

Нагадаємо, раніше заклопотаність запуском Іраном ракети з трьома космічними супутниками висловили США.

Зазначимо, 30 грудня Іран вивів на навколоземну орбіту три космічні супутники для досліджень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Іран
NEWS
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році