Франция в очередной раз призывает Россию освободить украинских моряков

Фото: флаг Франции (pixabay.com)

Франция призывает РФ обеспечить свободное мореплавание в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе

Франция в очередной раз призвала Российскую Федерацию освободить незаконно задержанных РФ украинских военных моряков. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Франции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

Также представитель министерства призвал РФ обеспечить свободное мореплавание в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Мы напоминаем о нашей позиции относительно обеспечения свободы мореходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Отметим, "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли. Главы МИД стран "Большой семерки" также заявили, что никогда не признают аннексию Крыма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских союзников из-за позиции в защиту Украины и осуждением РФ из-за применения силы против украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Напомним, НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков.