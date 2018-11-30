Франція вкотре закликає Росію звільнити українських моряків

Фото: прапор Франції (pixabay.com)

Франція закликає РФ забезпечити вільне мореплавство у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці

Франція вкотре закликала Російську Федерацію звільнити незаконно затриманих РФ українських військових моряків. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Франції, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Також представник міністерства закликав РФ забезпечити вільне мореплавство у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

"Ми нагадуємо про нашу позицію щодо забезпечення свободи мореплавства у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, "Велика сімка" (G7) засудила дії Росії у Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі. Глави МЗС країн "Великої сімки" також заявили, що ніколи не визнають анексію Криму.

Раніше президент України Петро Порошенко подякував європейським союзникам за позицію на захист України і засудженням РФ через застосування сили проти українських моряків поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, НАТО закликає Росію негайно звільнити українських моряків.