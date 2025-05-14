Франція обговорить з США нові санкції: хочуть "схопити Росію за горло"

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро та американський сенатор Ліндсі Грем зустрінуться у Туреччині 14 травня. Вони обговорять нові "руйнівні" санкції проти Росії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Жана-Ноеля Барро, якого цитує Lefigaro.
Він зазначив, що в четвер, 15 травня, зустрінеться в Туреччині Сіндсі Гремом, який розробив надзвичайно потужний пакет санкцій, включаючи митні збори в розмірі 500% на імпорт російської нафти.
Барро наголосив, що США та Європа повинні "готуватися до руйнівних санкцій", щоб змусити Росію припинити війну в Україні.
"Росія знайшла способи обійти блокаду, введену Європою і США, тому потрібно перекрити кран таким чином, щоб схопити Росію за горло", - сказав французький міністр.
Глава МЗС вважає, що США і Європа повинні піти далі, тому що попередні санкції ще не змусили російського диктатора Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України. На його думку, необхідно працювати над новими обмеженнями, "які могли б задушити російську економіку раз і назавжди".
"Я сподіваюся, що Європа у свою чергу зможе запровадити санкції щодо вуглеводнів", - додав Барро.
У середу, 14 травня, посли ЄС погодили 17-й пакет економічних санкцій проти Росії. За даними ЗМІ, нові санкції будуть спрямовані проти нафтових танкерів "тіньового флоту" Росії.
Крім того, Франція та Німеччини попередили Росію, що на неї чекають нові санкції, якщо вона не погодиться на припинення вогню в Україні. Новий німецький канцлер Фрідріх Мерц поставив дедлайн Росії до кінця тижня на ухвалення рішення.
Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував законопроект про "нищівні" нові санкції проти Росії, який, зокрема, передбачає 500% мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.
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