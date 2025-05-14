Франція обговорить з США нові санкції: хочуть "схопити Росію за горло"

Він зазначив, що в четвер, 15 травня, зустрінеться в Туреччині Сіндсі Гремом, який розробив надзвичайно потужний пакет санкцій, включаючи митні збори в розмірі 500% на імпорт російської нафти.

Барро наголосив, що США та Європа повинні "готуватися до руйнівних санкцій", щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

"Росія знайшла способи обійти блокаду, введену Європою і США, тому потрібно перекрити кран таким чином, щоб схопити Росію за горло", - сказав французький міністр.

Глава МЗС вважає, що США і Європа повинні піти далі, тому що попередні санкції ще не змусили російського диктатора Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України. На його думку, необхідно працювати над новими обмеженнями, "які могли б задушити російську економіку раз і назавжди".

"Я сподіваюся, що Європа у свою чергу зможе запровадити санкції щодо вуглеводнів", - додав Барро.