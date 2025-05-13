Дедлайн - до кінця тижня: Мерц пригрозив Путіну новими санкціями

На Росію чекають нові санкції, якщо до кінця цього тижня не буде прогресу у переговорах з Україною щодо припинення вогню. Вони, зокрема, стосуватимуться енергетичного сектору та фінансового ринку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.