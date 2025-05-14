Франция обсудит с США новые санкции: хотят "схватить Россию за горло"

Он отметил, что в четверг, 15 мая, встретится в Турции Синдси Грэмом, который разработал чрезвычайно мощный пакет санкций, включая таможенные сборы в размере 500% на импорт российской нефти.

Барро подчеркнул, что США и Европа должны "готовиться к разрушительным санкциям", чтобы заставить Россию прекратить войну в Украине.

"Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло", - сказал французский министр.

Глава МИД считает, что США и Европа должны пойти дальше, потому что предыдущие санкции еще не заставили российского диктатора Владимира Путина остановить агрессивную войну против Украины. По его мнению, необходимо работать над новыми ограничениями, "которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда".

"Я надеюсь, что Европа в свою очередь сможет ввести санкции в отношении углеводородов", - добавил Барро.