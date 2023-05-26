Франція назвала воєнним злочином російські удари по Дніпру

"Ці удари знову були навмисно спрямовані проти цивільних об'єктів, включно з лікарнями в Дніпрі, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприпустимі дії являють собою військові злочини і не можуть залишитися безкарними", - пише пресслужба.

Зазначається, що Париж надаватиме підтримку судовим органам України й Міжнародному кримінальному суду, щоб боротись з безкарністю за такі злочини. Зокрема Франція й надалі допомагатиме нашій країні у на військовому, так і на гуманітарному рівні, доти, доки це необхідно.

Нічні удари по Україні

Цієї ночі ворог вдався до чергових ударів по території нашої країни. По Києву Росія запустила крилаті ракети типу Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників. Наша ППО знищила усі ворожі цілі, однак уламки ракет пошкодили дах одного з ТРЦ в Оболонському районі.

Також ворог атакував й Дніпро, внаслідок чого руйнувань зазнали поліклініка й ветеринарна клініка. В місті виникла сильна пожежа, яка охопила площу до 1,2 тисячі кв. м.

Внаслідок ударів двоє цивільних загинули. Згідно з останніми даними 31 особа отримала поранення.

Усі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.