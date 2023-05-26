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Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 31

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Дніпро , П'ятниця 26 травня 2023 17:43
Ракетний удар по Дніпру: кількість поранених зросла до 31 Фото: обстріл Дніпра 26 травня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру 26 травня зросла до 31 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Дві людини загинули, ще тридцять одна - отримала поранення, з них двоє дітей - хлопчики 3 та 6 років", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що, крім медзакладу та ветклініки, пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, приватні домоволодіння та автівки жителів.

Ракетний удар по Дніпру

У п'ятницю, 26 травня, російські війська обстріляли поліклініку та ветеринарну клініку у Дніпрі, після чого виникла пожежа. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі жителів.

Усі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.

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