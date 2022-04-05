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Франция назвала дату согласования новых санкций ЕС против России

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Париж, Вторник 05 апреля 2022 10:05
Франция назвала дату согласования новых санкций ЕС против России Фото: Франция назвала дату согласования новых санкций ЕС против России (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Франции назвали дату согласования новых санкций ЕС против России. Это может произойти уже завтра, 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря МИД Франции Клемана Бона в эфире радио RFI.

"Европейский Союз, скорее всего, примет новый пакет санкций против России после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими военными. Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз готовится ввести дополнительные санкции против России. Намерение запустить новые ограничительные меры связано с сообщениями о зверствах войск РФ против мирного населения после отступления с окраин столицы Украины Киева.

Отметим, что в новом пакете предусматривается повышение таможенного тарифа на импорт российских энергоносителей, который должен побудить государства быстро сократить их использование. Также предполагается ограничить лизинг самолетов, а также экспорт авиационного топлива и предметов роскоши.

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