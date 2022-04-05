Франція назвала дату узгодження нових санкцій ЄС проти Росії

У Міністерстві закордонних справ Франції назвали дату узгодження нових санкцій ЄС проти Росії. Це може статися вже завтра, 6 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря МЗС Франції Клемана Бона в ефірі радіо RFI.

"Європейський Союз, швидше за все, ухвалить новий пакет санкцій проти Росії після повідомлень про вбивства мирних жителів на півночі України російськими військовими. Нові санкції, ймовірно, будуть прийняті завтра", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський союз готується ввести додаткові санкції проти Росії. Намір запустити нові обмежувальні заходи пов'язаний з повідомленнями про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу з околиць столиці України Києва.

Зазначимо, що в новому пакеті передбачається підвищення митного тарифу на імпорт російських енергоносіїв, який повинен спонукати держави швидко скоротити їх використання. Також передбачається обмежити лізинг літаків, а також експорт авіаційного палива і предметів розкоші.

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