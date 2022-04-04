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ЕС обсудит в среду новые санкции против РФ после зверств под Киевом, - FT

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Понедельник 04 апреля 2022 05:14
ЕС обсудит в среду новые санкции против РФ после зверств под Киевом, - FT Фото: Евросоюз готовит дополнительные санкции против РФ (naslovi.eu)
Автор: Владимир Костырин

Европейский союз готовится ввести дополнительные санкции против России. Намерение запустить новые ограничительные меры связано с сообщениями о зверствах войск РФ против мирного населения после отступления с окраин столицы Украины Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ожидается, что послы ЕС обсудят новый санкционный пакет в среду, 6 апреля, рассказал газете дипломат, знакомый с планами.

Отмечается, что обязательство о более строгих карательных мерах против РФ последовало за решительным осуждением Западом военных преступлений российских захватчиков против безоружных украинских мирных жителей в недавно освобожденных районах вокруг Киева, в частности, в Буче.

Будущие меры, предложенные некоторыми государствами-членами ЕС, включают:

  • больше индивидуальных санкций,
  • запрет на использование российскими судами портов ЕС,
  • дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей (уголь, нефть или газ).

Существующие меры ЕС включают:

  • запрет 7 российским банкам на доступ к глобальной платежной сети Swift,
  • блокировку экспорта ключевых технологий в РФ, в том числе для оборонного, энергетического, телекоммуникационного и авиационного секторов,
  • запрет российским авиакомпаниям на полеты в своем воздушном пространстве,
  • замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, включая руководителя Кремля Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что США на фоне убийств оккупантами мирных жителей в Буче ускоренно готовит новые санкции против РФ.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что из районов освобожденной от российских оккупантов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей.

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