ЕС обсудит в среду новые санкции против РФ после зверств под Киевом, - FT

Европейский союз готовится ввести дополнительные санкции против России. Намерение запустить новые ограничительные меры связано с сообщениями о зверствах войск РФ против мирного населения после отступления с окраин столицы Украины Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ожидается, что послы ЕС обсудят новый санкционный пакет в среду, 6 апреля, рассказал газете дипломат, знакомый с планами. Отмечается, что обязательство о более строгих карательных мерах против РФ последовало за решительным осуждением Западом военных преступлений российских захватчиков против безоружных украинских мирных жителей в недавно освобожденных районах вокруг Киева, в частности, в Буче. Будущие меры, предложенные некоторыми государствами-членами ЕС, включают: больше индивидуальных санкций,

запрет на использование российскими судами портов ЕС,

дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей (уголь, нефть или газ). Существующие меры ЕС включают: запрет 7 российским банкам на доступ к глобальной платежной сети Swift,

блокировку экспорта ключевых технологий в РФ, в том числе для оборонного, энергетического, телекоммуникационного и авиационного секторов,

запрет российским авиакомпаниям на полеты в своем воздушном пространстве,

замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, включая руководителя Кремля Владимира Путина.