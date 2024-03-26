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Франція найближчим часом зможе передати Україні майже 80 установок Caesar

Архівне фото: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Франція незабаром зможе поставити Україні 78 артустановок Caesar і збільшить постачання снарядів.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Він уточнив, що між Францією, Україною і Данією досягнуто домовленості про фінансування 155-мм самохідних гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції "швидко поставити" їх.

Франція також поставила за мету надати Україні цього року 80 000 снарядів для 155-мм гармат. Міністр нагадав, що з самого початку війни в Україні Франція надала лише 30 тисяч снарядів.

Також Франція займається пошуком наявних запасів пороху і боєприпасів, які можна було б закупити в країнах за межами Європейського союзу.

Поставки Caesar в Україну

У січні повідомлялося, що Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Уже в лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Франції новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть артилерійські установки Caesar.

А в березні Данія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 330 млн доларів. До нього увійшли самохідні артилерійські установки Caesar.

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ФранціяВійна в Україні