Франция в ближайшее время сможет передать Украине почти 80 установок Caesar

Он уточнил, что между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании 155-мм самоходных гаубиц Caesar, что позволит Франции "быстро поставить" их.

Франция также поставила цель предоставить Украине в этом году 80 000 снарядов для 155-мм пушек. Министр напомнил, что с самого начала войны в Украине Франция предоставила только 30 тысяч снарядов.

Также Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского союза.

Поставки Caesar в Украину