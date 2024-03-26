Франция в ближайшее время сможет передать Украине почти 80 установок Caesar

Франция вскоре сможет поставить Украине 78 артустановок Caesar и увеличит поставки снарядов.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Он уточнил, что между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании 155-мм самоходных гаубиц Caesar, что позволит Франции "быстро поставить" их.
Франция также поставила цель предоставить Украине в этом году 80 000 снарядов для 155-мм пушек. Министр напомнил, что с самого начала войны в Украине Франция предоставила только 30 тысяч снарядов.
Также Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского союза.
В январе сообщалось, что Украина в ближайшие недели получит от Франции шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.
В феврале президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Франции новый пакет военной помощи, в который войдут артиллерийские установки Caesar.
А в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине в 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.
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