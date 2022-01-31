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Франция направит фрегат к Черному морю

Автор: Сергей Пышкин

Франция планирует направить фрегат к Черному морю на фоне напряженности с военными России, которые расположены у границ Украины. Корабль пробудет там в течение трех недель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Фрегат входит в состав морской группы авианосца "Шарль де Голль". Начиная с февраля по апрель она будет выполнять миссии в Средиземноморье.

"Шарль де Голль" выйдет из порта 1 февраля и направится в Средиземное море. На борту авианосца находятся 1200 моряков, 22 истребителя Rafale, 2 самолета-разведчика и 3 вертолета. Также корабль будут сопровождать фрегаты, корабль снабжения и подводная лодка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 31 января завершились военные учения Российской Федерации в Черном море.

Также по словам прессекретаря Пентагона Джона Кирби, агрессор продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной.

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ФранцияЧерное море