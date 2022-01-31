RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Франція направить фрегат до Чорного моря

Автор: Сергій Пишкін

Франція планує направити фрегат до Чорного моря на тлі напруженості з військовими Росії, які розташовані біля кордонів України. Корабель пробуде там протягом трьох тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EFE.

Фрегат входить до складу морської групи авіаносця "Шарль де Голль". Починаючи з лютого до квітня вона виконуватиме місії у Середземномор'ї.

"Шарль де Голль" вийде з порту 1 лютого й направиться до Середземного моря. На борту авіаносця перебувають 1200 моряків, 22 винищувачі Rafale, 2 літаки-розвідники й 3 вертольоти. Також корабель супроводжуватимуть фрегати, корабель постачання й підводний човен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 31 січня завершились військові навчання Російської Федерації у Чорному морі.

Також за словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, агресор продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЧорне море