Франція направить фрегат до Чорного моря

Франція планує направити фрегат до Чорного моря на тлі напруженості з військовими Росії, які розташовані біля кордонів України. Корабель пробуде там протягом трьох тижнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EFE .

Фрегат входить до складу морської групи авіаносця "Шарль де Голль". Починаючи з лютого до квітня вона виконуватиме місії у Середземномор'ї.

"Шарль де Голль" вийде з порту 1 лютого й направиться до Середземного моря. На борту авіаносця перебувають 1200 моряків, 22 винищувачі Rafale, 2 літаки-розвідники й 3 вертольоти. Також корабель супроводжуватимуть фрегати, корабель постачання й підводний човен.