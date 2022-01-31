Франція направить фрегат до Чорного моря

Франція планує направити фрегат до Чорного моря на тлі напруженості з військовими Росії, які розташовані біля кордонів України. Корабель пробуде там протягом трьох тижнів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на EFE.
Фрегат входить до складу морської групи авіаносця "Шарль де Голль". Починаючи з лютого до квітня вона виконуватиме місії у Середземномор'ї.
"Шарль де Голль" вийде з порту 1 лютого й направиться до Середземного моря. На борту авіаносця перебувають 1200 моряків, 22 винищувачі Rafale, 2 літаки-розвідники й 3 вертольоти. Також корабель супроводжуватимуть фрегати, корабель постачання й підводний човен.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 31 січня завершились військові навчання Російської Федерації у Чорному морі.
Також за словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, агресор продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною.