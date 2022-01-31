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Россия продолжает увеличивать войска на границе с Украиной, - Пентагон

Новина українською →
США, Понедельник 31 января 2022 10:25
Россия продолжает увеличивать войска на границе с Украиной, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной. Однако Пентагон не знает истинных намерений РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Они продолжают наращивать силы у границы с Украиной. Мы видим это даже на этих выходных", - сказал Кирби.

Он также заявил, что США делают все возможное, чтобы делиться информацией с украинскими коллегами.

"Мы были предельно ясны и прозрачны в отношении нашей озабоченности здесь, в Пентагоне, по поводу этого быстрого наращивания последние несколько месяцев на границе с Украиной и в Беларуси, не говоря уже о морской активности русских в Средиземном море и Атлантике", - сказал Кирби.

По его словам, Вашингтону неизвестны окончательные намерения Москвы в отношении Украины.

"У Путина есть много вариантов, доступных ему, если он захочет вторгнуться в Украину, и он может немедленно реализовать некоторые из этих вариантов", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной открывает для президента России Путина разные варианты действий. В том числе рассматривается и полномасштабное вторжение.

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