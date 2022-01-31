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Россия заявила о завершении учений в Черном море. Корабли вернулись в пункты постоянного базирования

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Россия, Понедельник 31 января 2022 12:53
Россия заявила о завершении учений в Черном море. Корабли вернулись в пункты постоянного базирования Фото: РФ в Черном море завершила учения (flot.com)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 31 января, завершились военные учения РФ в Черном море. Об этом заявил Черноморский флот России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечают, что более 20 российских кораблей уже вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота.

"В плановых учениях Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной. Однако Пентагон не знает истинных намерений РФ.

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