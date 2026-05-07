Франція направила свій авіаносець до Ормузу для розблокування протоки

Представник французького президентства на брифінгу пояснив причини дій Парижа:

"Причина, чому ми маємо докладати нових зусиль сьогодні, полягає в тому, бо блокада Ормузу триває, шкода світовій економіці стає дедалі помітнішою, а ризик затягування бойових дій надто серйозний, щоб ми могли це прийняти".

Франція та Велика Британія працюють разом і вже кілька тижнів готують особливі пропозиції для безпечного судноплавства. План має запрацювати після вирішення гострої фази конфлікту.

Склад ударної групи Франції

Авіаносець Charles de Gaulle вийшов у море не один. Його супроводжують італійські та голландські військові кораблі і зараз вся ця група тримає курс на південну частину Червоного моря.

Військові мають такі завдання:

оцінити оперативну ситуацію в регіоні;

розширити варіанти управління кризою;

інтегрувати сили партнерів у єдину систему захисту;

запевнити учасників морської торгівлі у безпеці.

Париж пропонує складний компроміс: Іран має отримати вільний прохід для своїх суден через протоку, але натомість Тегеран мусить почати переговори про ядерну програму та ракети. Сполучені Штати зі свого боку мають зняти блокаду.

Посадовець французького президентства додав:

"Ми пропонуємо, щоб Іран отримав прохід для своїх кораблів через протоку і натомість зобов'язався вести переговори з американцями щодо питань ядерних

матеріалів, ракет і регіону, а також пропонуємо, щоб американці, зі свого боку, зняли блокаду Ормузької протоки й натомість отримали зобов'язання Ірану щодо переговорів.

За таких умов ми могли б розгорнути багатонаціональні сили для забезпечення охорони конвоїв, що перетинають Ормузьку протоку, і це, очевидно, вимагає, щоб іранці не відкривали вогонь по кораблях".