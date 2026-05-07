Франция направила свой авианосец к Ормузу для разблокирования пролива

Представитель французского президентства на брифинге объяснил причины действий Парижа:

"Причина, почему мы должны прилагать новые усилия сегодня, заключается в том, что блокада Ормуза продолжается, вред мировой экономике становится все более заметным, а риск затягивания боевых действий слишком серьезный, чтобы мы могли это принять".

Франция и Великобритания работают вместе и уже несколько недель готовят особые предложения для безопасного судоходства. План должен заработать после решения

острой фазы конфликта.

Состав ударной группы Франции

Авианосец Charles de Gaulle вышел в море не один. Его сопровождают итальянские и голландские военные корабли и сейчас вся эта группа держит курс на южную часть Красного моря.

Перед военными стоят следующие задачи:

оценить оперативную ситуацию в регионе;

расширить варианты управления кризисом;

интегрировать силы партнеров в единую систему защиты;

заверить участников морской торговли в безопасности.

Париж предлагает сложный компромисс: Иран должен получить свободный проход для своих судов через пролив, но взамен Тегеран должен начать переговоры о ядерной программе и ракетах. Соединенные Штаты со своей стороны должны снять блокаду.

Чиновник французского президентства добавил:

"Мы предлагаем, чтобы Иран получил проход для своих кораблей через пролив и взамен обязался вести переговоры с американцами по вопросам ядерных материалов, ракет и региона, а также предлагаем, чтобы американцы, со своей стороны, сняли блокаду Ормузского пролива и взамен получили обязательства Ирана по переговорам.

При таких условиях мы могли бы развернуть многонациональные силы для обеспечения охраны конвоев, пересекающих Ормузский пролив, и это, очевидно, требует, чтобы иранцы не открывали огонь по кораблям".