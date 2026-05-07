Франция направила свой авианосец к Ормузу для разблокирования пролива
Франция развернула свою авианосную ударную группу в Красном море. Париж готовит масштабную миссию для безопасности Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель французского президентства на брифинге объяснил причины действий Парижа:
"Причина, почему мы должны прилагать новые усилия сегодня, заключается в том, что блокада Ормуза продолжается, вред мировой экономике становится все более заметным, а риск затягивания боевых действий слишком серьезный, чтобы мы могли это принять".
Франция и Великобритания работают вместе и уже несколько недель готовят особые предложения для безопасного судоходства. План должен заработать после решения
острой фазы конфликта.
Состав ударной группы Франции
Авианосец Charles de Gaulle вышел в море не один. Его сопровождают итальянские и голландские военные корабли и сейчас вся эта группа держит курс на южную часть Красного моря.
Перед военными стоят следующие задачи:
- оценить оперативную ситуацию в регионе;
- расширить варианты управления кризисом;
- интегрировать силы партнеров в единую систему защиты;
- заверить участников морской торговли в безопасности.
Париж предлагает сложный компромисс: Иран должен получить свободный проход для своих судов через пролив, но взамен Тегеран должен начать переговоры о ядерной программе и ракетах. Соединенные Штаты со своей стороны должны снять блокаду.
Чиновник французского президентства добавил:
"Мы предлагаем, чтобы Иран получил проход для своих кораблей через пролив и взамен обязался вести переговоры с американцами по вопросам ядерных материалов, ракет и региона, а также предлагаем, чтобы американцы, со своей стороны, сняли блокаду Ормузского пролива и взамен получили обязательства Ирана по переговорам.
При таких условиях мы могли бы развернуть многонациональные силы для обеспечения охраны конвоев, пересекающих Ормузский пролив, и это, очевидно, требует, чтобы иранцы не открывали огонь по кораблям".
Что предшествовало этому событию
Ранее стало известно, что Иран о безопасном проходе через Ормузский пролив. Однако заметил, что это произошло благодаря "новым процедурам", но что это за "процедуры" пока неизвестно.
Между тем Дональд Трамп уверен, что получит от Тегерана весь обогащенный уран. Он напомнил, что есть большие шансы на "сделку" и сейчас продолжаются переговоры.
В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио обратился к Китаю. Он призвал Пекин повлиять на иранское руководство, ведь конфликт наносит ущерб китайской экономике.