Франція надасть Україні військову допомогу та посилить захист неба, - Генштаб

В Україну з офіційним візитом завітала делегація Збройних Сил Французької Республіки на чолі з начальником Об’єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зустрічаючи свого колегу, начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич відзначив, що приїзд шановного Тьєрі Бюркара у цей складний для нашої держави час є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти Російської Федерації.

Під час візиту іноземну делегацію ознайомили з оперативною обстановкою в районах ведення бойових дій, навели факти порушення противником правил ведення війни та вчинення злочинів проти людяності. Сторони також обговорили питання експлуатації переданого французькою стороною озброєння і техніки, перспективи надання військової допомоги, зокрема в захисті українського неба, а також подальше вдосконалення обороноздатності України.

На завершення зустрічі начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич подякував французькому колезі за суттєву військово-технічну допомогу, а також підготовку військовослужбовців ЗС України як на території Франції, так і в рамках "Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні".

Фото: Генеральний штаб ЗСУ (t.me/GeneralStaffZSU)