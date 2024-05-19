ua en ru
Нд, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Французькі військові показали, як тренують пілотів та артилеристів з України (фото)

Франція, Неділя 19 травня 2024 14:36
UA EN RU
Французькі військові показали, як тренують пілотів та артилеристів з України (фото) Фото: українські пілоти та артилеристи проходять навчання у Франції (twitter.com/EtatMajorFR)
Автор: Наталія Гурковська

Українські пілоти та артилеристи проходять навчання у Франції. Місцеві військові показали фото.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗС Франції.

"Деякі приклади внеску французської армії у підготовку Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, авіація готує українських льотчиків-винищувачів, а Сухопутні війська забезпечують спеціальну підготовку українських військових, зокрема в галузі артилерії.

"Ця рішуча підтримка є довгостроковою", - зазначили у Генштабі Франції.

Допомога Франції для України

Буквально нещодавно президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що Європейський Союз найближчими тижнями може посилити допомогу України та доставити більше техніки.

До цього, у лютому, Макрон зробив заяву про можливе відправлення військ НАТО до України. У березні цього року ЗМІ писали, що Франція збирає альянс країн, які відкриті для відправлення західних військ на територію України.

Зазначимо, що Париж активно допомагає Києву з початку масштабного російського вторгнення. За цей час Франція надала Україні десятки пакетів військової, енергетичної та гуманітарної допомоги. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Війна в Україні
NEWS
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому