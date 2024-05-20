Сім країн НАТО постачатимуть Україні техніку та ракети до ППО в рамках німецької ініціативи

Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія, а також Литва постачатимуть Україні техніку та ракети в рамках німецької ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Німеччини.

"Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і Канада допоможуть фінансово, а США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія і Литва - технікою та ракетами. Латвія також хоче приєднатися до ініціативи", - повідомили у відомстві.

Як зазначається, за підсумками онлайн-засідання "Рамштайна" стало відомо, що багато країн-партнерів хочуть підтримати німецьку ініціативу щодо ППО для України.

Німецька ініціатива

Нагадаємо, у квітні уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем ППО. Вона спрямована на надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони.

Пізніше Бельгія оголосила про фінансову допомогу на 200 мільйонів євро для посилення української протиповітряної оборони в рамках німецької ініціативи.

Канада також оголосила про виділення Україні нової військової допомоги на посилення ППО на суму понад 55 млн доларів.

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