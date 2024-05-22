Франция предоставит Украине военную помощь и усилит защиту неба, - Генштаб
Украину с официальным визитом посетила делегация Вооруженных Сил Французской Республики во главе с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Встречая своего коллегу, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич отметил, что приезд Бюркара в это сложное для нашего государства время является свидетельством системной поддержки и солидарности в войне против Российской Федерации.
В ходе визита иностранную делегацию ознакомили с оперативной обстановкой в районах ведения боевых действий, привели факты нарушения противником правил ведения войны и осуществления преступлений против человечности. Стороны также обсудили вопросы эксплуатации переданного французской стороной вооружения и техники, перспективы оказания военной помощи, в частности в защите украинского неба, а также дальнейшее совершенствование обороноспособности Украины.
В завершение встречи начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич поблагодарил французского коллегу за существенную военно-техническую помощь, а также подготовку военнослужащих ВС Украины как на территории Франции, так и в рамках "Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине".
Военная помощь Франции
Франция стала одной из семи стран НАТО, которые согласились поставлять Украине технику и ракеты к системам ПВО в рамках немецкой инициативы.
Кроме того, в парламенте Франции призвали отменить запрет на удары ВСУ по территории России оружием французского производства.
Тем временем французские военные показали, как тренируют украинских пилотов и артиллеристов.
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