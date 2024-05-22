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Франция предоставит Украине военную помощь и усилит защиту неба, - Генштаб

Киев, Среда 22 мая 2024 07:58
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Франция предоставит Украине военную помощь и усилит защиту неба, - Генштаб Фото: начальник Объединенного штаба Вооруженных Сил Францции Тьери Бюркар (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Валерий Савицкий

Украину с официальным визитом посетила делегация Вооруженных Сил Французской Республики во главе с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Встречая своего коллегу, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич отметил, что приезд Бюркара в это сложное для нашего государства время является свидетельством системной поддержки и солидарности в войне против Российской Федерации.

В ходе визита иностранную делегацию ознакомили с оперативной обстановкой в районах ведения боевых действий, привели факты нарушения противником правил ведения войны и осуществления преступлений против человечности. Стороны также обсудили вопросы эксплуатации переданного французской стороной вооружения и техники, перспективы оказания военной помощи, в частности в защите украинского неба, а также дальнейшее совершенствование обороноспособности Украины.

В завершение встречи начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич поблагодарил французского коллегу за существенную военно-техническую помощь, а также подготовку военнослужащих ВС Украины как на территории Франции, так и в рамках "Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине".

Фото: Генеральный штаб ВСУ (t.me/GeneralStaffZSU)

Военная помощь Франции

Франция стала одной из семи стран НАТО, которые согласились поставлять Украине технику и ракеты к системам ПВО в рамках немецкой инициативы.

Кроме того, в парламенте Франции призвали отменить запрет на удары ВСУ по территории России оружием французского производства.

Тем временем французские военные показали, как тренируют украинских пилотов и артиллеристов.

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